Les différents types d’hébergements à Paris 13ème

Ville touristique par excellence, Paris enregistre chaque année un nombre accru d’étrangers. Parmi ces 20 arrondissements, le treizième est l’un des plus visités. Déjà à 183 399 habitants sur 7,15 km2 de superficie, le problème de logement dû à une forte présence touristique se pose. En réponse à cette pénurie sont nées de nombreuses solutions d’hébergement aussi bien pour les touristes d’affaires que pour les touristes en visite de plaisir.

Les hôtels à Paris 13e

Les hôtels sont les premiers types d’hébergement en vue à Paris 13e. Ils sont destinés à tout type de clients désirant s’offrir une douce nuit à l’abri. Bien qu’ils soient nombreux, ces hôtels ne se valent guère. Ils sont classés selon leur nombre d’étoiles. Ainsi, vous trouverez des hôtel 3 étoiles à Paris et des hôtels de luxe.

Le choix se fera selon le budget, la localisation, la gamme de l’hôtel.

Les hôtels de luxe ou palaces

Dans le 13e arrondissement de Paris, les hôtels de luxe riment avec la splendeur, la grandeur et la classe. Ce sont des hôtels 4 étoiles et même 5 étoiles avec des décors et des services de meilleure qualité. S’offrir une nuit dans un hôtel 5 étoiles, c’est débourser entre les 500 et 20 000 euros.

Les hôtels moins chers ou ordinaires

Les hôtels pas chers à Paris 13e sont disponibles pour tous les budgets. Attrayants, ils offrent également des services de qualité. Avec seulement 19 euros et plus, vous aurez trouvé une chambre pour la nuit. N’hésitez pas à consulter les avis des clients avant de réserver.

Les rooftops à Paris 13e

Si vous êtes de ceux qui adorent contempler la beauté du paysage, les rooftops peuvent vous paraître un hébergement parfait. Présent un peu partout à Paris 13e, ce sont en général des chambres qui offrent la possibilité d’accéder sur le toit de l’hôtel. Bar et vue permettront de profiter pleinement de son séjour.

Les appartements

À Paris 13e, les appartements ne manquent pas. Si vous êtes de passage dans le 13e arrondissement pour y demeurer rapidement ou passer un long séjour, les appartements peuvent très bien vous convenir pour votre hébergement. Il y a la possibilité de louer le logement en direct avec les particuliers, mais aussi via les plateformes spécialisées. Dans cette catégorie, il est bon de noter que les logements sont parfois dans des immeubles dédiés à ce type de location et il peut y avoir un concierge à l’entrée qui gère les entrées et sorties.

Les auberges de jeunesse

Si vous êtes jeunes et débordants d’énergie, quelle que soit la raison de votre présence à Paris 13e, les auberges de jeunesse peuvent très bien vous convenir. Moins chères, elles sont dotées d’un lit douillet pour se coucher et offrent pour la plupart de délicieux repas au petit déjeuner.

Les gîtes

Encore appelés maisons d’hôtes, les gîtes présents dans le 13e arrondissement sont destinés aux voyageurs et aux touristes. Bien meublés, les gîtes sont loués et servent d’habitation aux touristes pour une courte durée, et ce, à bas prix. L’avantage est de pouvoir avoir un échange avec une personne locale et découvrir son mode de vie, ses habitudes.

Les hébergements mobiles

Outre les bâtiments présents dans le 13e arrondissement, il existe également des habitations mobiles très pratiques pour les touristes. Ce sont des campings, des caravanes, des tentes, destinées à un hébergement de courte durée. Il sera difficile de trouver une tente, mais d’autres hébergements atypiques peuvent être disponibles dans ce grand arrondissement de la capitale.

Les hébergements atypiques

Construits dans un style insolite, les hébergements atypiques sont façonnés dans un esprit purement artistique. Souvent construits en bois, ils servent d’habitation aux touristes pour une courte durée. On distingue des formes assez variées d’hébergement atypique.